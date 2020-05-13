الحشد الشعبي يعثر على أنفاق ومضافات لداعش في جزيرة صلاح الدين

عثرت قوة من الحشد الشعبي، الأربعاء، على انفاق ومضافات لداعش تحوي اعتدة ومواد تفجير في جزيرة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد، في بيان ان “قوة اللواء السادس للحشد الشعبي بالاشتراك مع استخبارات خلية الصقور نفذت عملية استباقية لملاحقة فلول داعش في جزيرة صلاح الدين”.

وبين ان “العملية اسفرت عن العثور على انفاق ومضافات تحتوي على مواد لوجستية ومواد تفجير وكاتم للصوت واعتدة وبزات عسكرية يستخدمها داعش للتمويه لشن هجماته ضد المدنيين في المحافظة”.