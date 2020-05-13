صحة كربلاء تعلن مغادرة 29 وافداً وملامساً للحجر الصحي

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الأربعاء، مغادرة 29 وافداً وملامساً لمصابي كورونا الحجر الصحي.

وقالت الدائرة، في بيان إن “المُغادرين توزعوا بواقع ( 8 ) مُواطنين وافدين، و( 21 ) مُلامساً لمُصابي كُورونا ممَن تم حجرِهم لمدة أربعة عشر يوما في مدينة سيد الأوصياء ً، حيث غادروا الحجر الصحي الإحترازي ، وذلك عقب التأكد من سلامتهم ، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية، من خلال أخذ العينات لهم ، وظهور النتائج المختبرية التي أكدت خلوَهم من الإصابة بفيروس كُورونا”.

وأضافت، أن “عدد الوافدين المُتبقيَن ( 26 ) شخصاً بعد إستقبال المدينة، أمس الثلاثاء، خمسة جدد، أما المُلامسين، فقد بقي منهم ( 35 ) شخصاً ، بعد إستقبال المدينة ، أمس أيضاً ، ثلاثة آخرين ” .

وأوضحت أن “المحجُورين، كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية، وخضعوا طِوال مُدة بقائهم في الحجر الصحي الى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية مُشتركة مع إدارة المدينة، وبإشراف مُدير القطاع ، الصيدلاني رائد فضل عباس ” .