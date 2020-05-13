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الأمن النيابية: مفاوضات حزيران يجب ان تنتهي بخروج الأميركان


طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي, الأربعاء, الفريق الحكومي المفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية في حزيران المقبل بانهاء وجود القوات الامريكية على الأراضي العراقية.

وقال عليوي في تصريح صحفي , ان “التزام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنفيذ قرار البرلمان بإخراج جميع القوات الأجنبية بما فيها القوات الامريكية واجب التنفيذ ولابد وان يكون أساسا للمفاوض العراقي خلال مفاوضات حزيران المقبل مع الجانب الأمريكي”.

وأضاف انه “من الممكن ان تبقي الحكومة علاقاتها مع الجانب الأمريكي من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية وتجهيز الجيش بالأسلحة شرط ان لايكون الاعتماد على التسليح الأمريكي فقط والعمل بتعددية مصادر التسليح من مختلف دول المنطقة والعالم”.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة السابق اللواء عبد الكريم خلف اعلن في وقت سابق، أن الحكومة جادة بتنفيذ قرارات مجلس النواب الخاصة بانسحاب القوات الأميركية بشكل كامل من البلاد باتفاق البلدين، مبينا أن العراق سيفاوض الولايات المتحدة في حزيران على سحب قواتها بالكامل. 

 

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