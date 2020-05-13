القضاء: الحبس البسيط لسنتين لمدان اساء لمقام النبي محمد عبر صفحات ‏التواصل الاجتماعي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، إصدار محكمة جنح عفك في محافظة الديوانية حكماً بالحبس البسيط لمدة ‏سنتين على مدان أساء لمقام النبي محمد (ص).

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان إن "‏المتهم قام بالإساءة إلى ‏مقام النبي صل الله عليه واله وسلم وال بيته عليهم السلام على شبكة التواصل ‏الاجتماعي (الفيس بوك) اثناء احدى النقاشات"، مبيناً أن "المدان قام بالتهجم ‏على مقام النبي وال بيته في التعليقات وبكلمات بذيئة".

وأشار البيان، إلى أنه "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد ‏التحقيق معه اعترف بعائدية الصفحة، وأن جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله ‏لكونه ملحداً". ‏

وأضاف البيان، أن "المحكمة وجدت ان بفعلته هذه قد اساء الى مقام النبي وال ‏بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ‏وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعل تنطبق عليه احكام المادة 372 /1و5 من قانون ‏العقوبات".‏