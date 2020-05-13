النزاهة تضبط منتحل صفة وأطناناً من السكراب في البصرة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، ضبط كمياتٍ كبيرةٍ من مادة "السكراب" متروكة على أرض ميناء خور الزبير، في حين أشارت إلى ضبط منتحل صفة احتال على أحد المواطنين.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إن "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى ميناء خور الزبير، تمكن بعد القيام بعملية التحري من ضبط مئات الأطنان من الحديد السكراب متروكة على أرض الميناء منذ فترة طويلة"، لافتة إلى "عدم جباية أي أجور أو عوائد عنها؛ رغم شغلها لمساحات كبيرة ومرور مدة ليست بالقصيرة على تركها".

وفي سياق متصل، أكدت مديرية تحقيق البصرة أن "ملاكاتها تمكنت من ضبط متهم بالجرم المشهود؛ لقيامه بانتحال صفة عنصر أمني وتسلمه مبلغاً من المال كرشوة من أحد المواطنين لقاء وعود بإغلاق قضية بحق شقيقه"، موضحة أن "المتهم اعترف صراحة بقيامه بالاحتيال".

وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين، وعرضهما رفقة المتهم في القضية الثانية على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة الذي قرَّر توقيف المتهم وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".