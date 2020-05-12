مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها تقليص الهياكل الإدارية للدولة والشروع بالموازنة

اصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارات عدة منها تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة والإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثانية، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "الكاظمي افتتح الجلسة بكلمة أكد فيها أن هذه الحكومة هي حكومة التحديات الصعبة، وأهمها التحدي الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل للثروات"، داعياً الوزراء والمسؤولين في الحكومة إلى "الإبتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والتدخلات السياسية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة وليس العمل السياسي".

وجدد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "تأكيده على حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع أي إعتداء يتعرضون له ، وأن الحكومة هدفها تحقيق تطلعاتهم المشروعة"، مبيناً :"أننا لن نجامل على حساب كرامة المواطن ومصلحة الوطن، ونعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومواجهة الأزمات وتنويع موارد الدولة".

وحول عمل القوات المسلحة، أكد الكاظمي أن "الجيش والقوات الأمنية البطلة تحمّلت الكثير، ويجب إعادة الهيبة للمؤسستين العسكرية والأمنية".