صحة الكرخ تعلن تسجيل ثماني اصابات جديدة بكورونا بسبب زيارة مريض

اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، عن تسجيل ثماني اصابات جديدة بكورونا بسبب زيارة مريض مصاب بالفايروس.

وقال الحجامي في بيان، "وصلتني رسالة من مديرة قطاع الكاظمية للرعاية الصحية الأولية عن زيارة مريض تبين فيما بعد إصابته بفايروس كورونا في مدينة الحرية".

وأضاف أنه "تأكد اصابة ثمانية قبل قليل بينهم ثلاثة اطفال".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 113 مصاباً للشفاء من الوباء.