اعتقال أحد ارهابي داعش بعملية امنية غربي الانبار

أفاد مصدر أمني في الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد ارهابي داعش بعملية امنية استباقية غربي الانبار .

وقال المصدر ان “قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع لواء المشاة 29 ومفرزة من جهاز مكافحة الارهاب القت القبض على احد ارهابي داعش بعملية امنية استباقية استهدفت منطقة ناحية كبيسة بقضاء هيت غربي الانبار، دون وقوع اي مقاومة تذكر “.

وأضاف، ان “المعتقل مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب وصادرة بحقه اوامر اقبض واعتقال من المحاكم القضائية”،

مبينا ان “عملية الاعتقال جاءت وفق معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من اعتقاله دون ذكر اسم المستهدف لدواعي امنية”.