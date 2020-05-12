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التربية تقرر شمول الطلبة المتقدمين للامتحانات التمهيدية الخارجية بحذف وتقليص المواد


اعلنت وزارة التربية الثلاثاء، عن شمول الطلبة المتقدمين للامتحانات التمهيدية الخارجية بحذف وتقليص المواد الدراسية.

وقالت الوزارة في بيان انه "تقرر شمول المتقدمين للامتحانات التمهيدية الخارجية للعام الدراسي 2019- 2020 بحذف وتقليص المناهج الدراسية، اسوة بأقرانهم من الطلبة المنتظمين في الدوام، والمزمع انطلاقها في الاول من شهر حزيران المقبل، نتيجة الظروف الاستثنائية التي عطلت الدوام واخرها فيروس كورونا".

واضافت ان "قرار تقليص المواد يأتي حرصا من الوزارة على إنهاء العام الدراسي بنجاح"، مشيرة الى انها "تمثل بدمج المواد وتعليق اخرى، فضلا عن حذف عدد من الفصول الدراسية، إثر اجتماعات مستفيضة مع اللجان المختصة".

ودعت الوزارة التلاميذ والطلبة الى "بذل مزيد من الجهد والتمسك بالجدية حفاظا على مستقبلهم الدراسي ولتجاوز الظروف الاستثنائية التي مروا بها".

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التربية تقرر شمول الطلبة المتقدمين للامتحانات التمهيدية الخارجية بحذف وتقليص المواد
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