الدفاع المدني: إنقاذ سائقين بعد حادث تصادم على الطريق الدولي السريع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إنقاذ سائقي مركبتي حمل بعد حادث سير على الطريق الدولي السريع في بابل.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تمكنت من اخراج سائقي مركبتي حمل بين الحطام نتيجة حادث تصادم على الطريق الدولي السريع في محافظة بابل مع إجراء الإسعافات الأولية ثم نقل المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم".

وأضافت، إن "سبب الحادث كان نتيجة السرعة الزائد وقلة الانتباه"، مؤكدة على "ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم تجاوز السرعة المحددة والانتباه وخصوصا في الطرق السريعة لتجنب وقوع الحوادث التي تسبب الخسائر البشرية".