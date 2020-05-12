النفط: غداً وصول مستلزمات طبية متطورة للكشف عن كورونا

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء سيشهد وصول مستلزمات طبية متطورة للكشف عن فايروس كورونا مقدمة من شركة "هيونداي" الكورية.

وقال مدير عام شركة المشاريع النفطية محمود عباس في بيان إن "شحنة المستلزمات الطبية التي تتضمن (عينة فحص ) و(نموذج فحص) تصل العراق على متن طائرة خاصة يوم غد".

وأضاف عباس، أن "ذلك يأتي بالتنسيق مع شركة هيونداي الذي تقوم بتنفيذ مشروع مصفى كربلاء النفطي، وسيتم تسليم هذه المستلزمات إلى وزارة الصحة لغرض استخدامها في إجراء الفحوصات والكشف عن فايروس كوفيد - ١٩".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن "الأجهزة تتألف من ( آر تي - بي سي آر) (تفاعل البوليمراز المتسلسل اللحظي) و (في تي أم) (متوسط انتقال الفيروس) بكميات تكفي لأجراء الاختبار لعشرة آلاف شخص".

وأشار جهاد، إلى أن "هذه المستلزمات تعد من أحدث الوسائل الطبية المتطورة والحديثة للكشف المبكر عن فايروس كورونا ومن مناشئ عالمية رصينة".