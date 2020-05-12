وزارة الداخلية تنفي احالة ضباط الدورات الخاصة للتقاعد والغاء بدل الطعام للشرطة المحلية

نفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، احالة الضباط خريجي الدورات الخاصة الى التقاعد والغاء بدل الطعام للشرطة المحلية.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تنفي ما تم تداوله من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بخصوص الاخبار المتداولة عن احالة الضباط خريجي الدورات الخاصة الى التقاعد كما تنفي الوزارة الاخبار حول الغاء بدل الطعام للشرطة المحلية".

وأضافت أنها "اخبار عارية عن الصحة تماماً"، داعية الجميع الى "توخي الدقة والحذر في تناقل الاخبار المتعلقة بعمل الداخلية واعتماد مصادر الاخبار الحقيقية والمعروفة لدى الجميع".