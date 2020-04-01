ذي قار تتسلم ملفها الأمني رسمياً من قيادة عمليات الرافدين

تسلمت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، ملف الأمن في المحافظة بشكل رسمي من قيادة عمليات الرافدين.

وقال مصدر صحفي، إن شرطة محافظة ذي قار تسلمت، اليوم، ملف الأمن في المحافظة من قيادة عمليات الرافدين، رسمياً

وأضاف، أن ذي قار هي أول محافظة تتسلم ملفها الأمني من قيادة عمليات الرافدين التي كانت مشرفة على محافظات ذي قار والمثنى وميسان وواسط بعد نقلها إلى محافظة نينوى وتغيير اسمها الى قيادة عمليات غرب نينوى.