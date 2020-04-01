الحشد الشعبي يعفر مناطق في بغداد ضمن عملية "كبح الجائحة"

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن تعفير عدد من مناطق العاصمة بغداد ضمن عملية "كبح الجائحة" للوقاية من فايروس كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي لحملة "وعي" التي أطلقها الحشد الشعبي، مؤيد الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوات الحشد الشعبي عفرت محافظة بغداد ابتداء من سريع محمد القاسم ونزولاً إلى قناة الجيش طولاً ومن حي القاهرة إلى بغداد الجديدة عرضاً".

وأضاف، أن "قوات الحشد الشعبي شاركت بهذه العملية بـ5100 مقاتل"، مشيراً إلى أن "هذه العملية (كبح الجائحة) هي المرحلة الثانية لحملة وعي التي أطلقتها الهيئة للحد من فايروس كورونا الجائح وتستمر لحين زواله".