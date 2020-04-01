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الناطق باسم وزارة الصحة : المتوفون بكورونا بالعراق من هذه الفئة ونعاني من عدم شفافية بعض المصابين


اكدت وزارة الصحة، الاربعاء، ان المتوفين بفايروس كورونا في العراق هم من هذه الفئة، فيما اشارت الى انها تعاني من عدم شفافية بعض المصابين بالفايروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث صحفي، ان "بعض الجهات والمناطق ب‍بغداد والمحافظات رفضت دفن المتوفين اثر كورونا"،

مبينا ان "وزارة الصحة عممت قبل ازمة الفايروس اجراءات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية هي للتعامل مع جثة اي متوف باي مرض انتقالي".

واضاف "بعد حدوث كورونا تم تحديث هذه الاجراءات على جميع دوائر الصحة ب‍بغداد والمحافظات"، مشيرا الى ان "اي شخص يتوفى بالفايروس تعفر الجثة داخل المؤسسة الصحية وبعدها تلف باكياس خاصة معقمة ومعفرة ويوضع بتابوت خاص".

وتابع انه "بعد دفن الجثة لا يوجد اي خطر او اي احتمال من انتقال العدوى من جسد المتوفي قبل او بعد الدفن"،

لافتا الى ان "كل حالات الوفاة التي حصلت في العراق هي لكبار السن او المصابون بامراض مزمنة والمصابون بسرطان، لان هؤلاء احتمالية اصابتهم اعلى من غيرهم".

وبين البدر "نعاني من مشكلة وهي عدم الشفافية من بعض المرضى المصابين او الملامسين لمصابين او القادمين من دول موبوءة"، موضحا ان "الكارثة التي حدثت هناك اكثر من طبيب وملاك صحي وكادر طبي تعرض للاصابة ب‍كورونا من مريض لكون المريض لم يكن صادقا في موضوع انه مصاب او ملامس لمصاب او قادم من بلد موبوء وانتقلت العدوى لعدد من الاطباء في العزل".

وبشأن حظر التجوال، اكد انه "حسب المعطيات الحالية نحتاج الى حظر التجوال"، لافتا الى ان "هناك استجابة متصاعدة لقرارات خلية الازمة وتعليمات الصحة، ولكن نحتاج للايام القادمة التي ستكون حاسمة".

 

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