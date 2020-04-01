الخارجية: تسيير رحلتين لإعادة 400 عراقي عالقين في الهند

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، تسيير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة 400 عراقي عالقين في الهند.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن "وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في نيودلهي وبحضور السفير والكادر الدبلوماسي تسير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وعلى متنها نحو (400) مواطن".

يذكر أن طائرات الخطوط الجوية العراقية أجلت، خلال الفترة القليلة الماضية، المئات من العراقيين العالقين في عدد من الدول.