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تحركات امريكية في ست محافظات وتحذيرات من استهداف مواقع للحشد


كشف مصدر امني، عن وجود تحركات اميركية في ست محافظات، فيما حذر من استهداف مواقع للحشد الشعبي بتلك المناطق.

وقال المصدر ان "مسؤولين أميركيين أبلغوا قيادة العمليات بأنهم ملزمين باتخاذ إجراءات ضد مصادر تهديد حياة الجنود والرعايا الأميركيين في العراق، ضمن إجراءات دفاعية، وهذا الحديث جرى منذ 25 آذار الماضي، واتهموا فصائل مسلحة بأنها وراء استهدف القواعد والمصالح الأميركية عبر الهجمات الصاروخية".

واضاف ان "المسؤولين الأميركيين اعتبروا عجز الحكومة عن الكشف عن مضمون تحقيقها بشأن استهداف معسكر التاجي في 11 آذار دليلاً على عدم استطاعة الدولة فرض سيطرتها أو امتلاك قرارها"، مشيرا الى ان "الأميركيين ركزوا في طلعاتهم الجوية في الأيام الأخيرة على مناطق جنوب كركوك وشرق صلاح الدين وديالى، وغرب الأنبار وشمال بابل وغرب كربلاء، وهذه المناطق كلها توجد فيها معسكرات رئيسية لفصائل ب‍الحشد الشعبي".

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