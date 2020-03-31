عمليات البصرة تقرر عزل مناطق المحافظة عن بعضها

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن عزل مناطق المحافظة عن بعضها، فيما اشاد بالدور الكبير للمواطن البصري في الالتزام بالحظر.

وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال خلال حضوره مؤتمر خلية الأزمة في ديوان المحافظة، انه "تم إصدار الأوامر لجميع القوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية بأتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع التنقل بين المركز وبقية المناطق، مع فرض حظر التجول الوقائي بشكل إجباري على الجميع وذلك للحفاظ على أرواح مواطنيها"، مشيرا الى ان "ذلك جاء كإجراء احترازي ضد تفشي فايروس كورونا".

واضاف انه "تم إستثناء بعض الجهات من المديريات الخدمية التي تساهم وبشكل مباشر في الحد من إنتشار الوباء وكذلك الحالات الإنسانية وتسهيل عملية دخول المستلزمات الدوائية والطبية والبضائع من المواد الغذائية".

واشاد بـ"الدور الكبير للمواطن البصري في تنفيذ عملية حظر التجول والتعاون مع القوات الأمنية".