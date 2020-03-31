مستشار عسكري: أميركا تعتمد على سياسيين لتسريب معلومات عن الحشد

كشف المستشار العسكري صفاء الاعسم، الثلاثاء، عن اعتماد الجانب الاميركي على بعض النواب والسياسيين الموالين له بتسريب معلومات عن قيادات الحشد الشعبي.

وقال الاعسم في تصريح صحفي إن “الجانب الاميركي لا يحتاج الى تسريب اسماء المقاتلين من خلال شركات البطاقات الذكية او غيرها من الشركات المتعاونة مع الحشد بسبب وجود قاعدة بيانات متكاملة لديه”.

واضاف ان “الأميركيين اعتمدوا على نواب وسياسيين موالين لهم في جمع المعلومات عن الادارة وقيادة الحشد الشعبي وتم الاستفادة منها “.

ولفت الاعسم إلى أن “الجيش الاميركي يقوم بعمليات استطلاعية متكررة فوق معسكرات الحشد والجيش لمعرفة التجهيزات واعداد المقاتلين وكمية التجهيزات للتعامل معها باي وقت