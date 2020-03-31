الانبار: تطويق ثلاثة مناطق جنوبي الفلوجة بحثا عن مطلوبين

أعلن آمر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، الثلاثاء، تطويق ثلاثة مناطق جنوبي مدينة الفلوجة بحثا عن مطلوبين للقوات الامنية .

وقال العيساوي في حديث صحفي إن “القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق الفحيلات والبو صالح والبو هوى في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، بحثا عن مطلوبين ومخلفات عصابات داعش الاجرامية بالتزامن مع سريان حظر التجوال الصحي “.

وأضاف، أن “القوات الامنية داهمت المناطق الصحراوية التي كانت تعد في السابق من اهم معاقل داعش الاجرامي ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار”.

وبين أن “القوة المقتحمة اغلقت كافة الطرق المؤدية الى المناطق المستهدفة وشرعت بحملة دهم وتفتيش للمناطق المشتبه بها”.