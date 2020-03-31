خبير امني يحذر من استمرار خرق الطيران الاميركي للاجواء العراقية

حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، الثلاثاء، من استمرار خرق الاجواء العراقية من قبل الطيران الاميركي، لافتا الى ان سماء بغداد شهدت مؤخرا تحليقا مكثفا للطائرات الاميركية، حيث من الممكن ان تكون هناك اهداف مرسومة لاستهدافها مستقبلا عبر تحديد مواقعها.

وقال الساعدي في تصريح صحفي ان “اميركا لايوجد لديها مبرر لتحليق طائراتها في سماء العاصمة بغداد، لكن تكثيف طيرانها مؤخرا قد يكشف عن نشاط اجرامي او تحديد لاهداف جديدة تسعى اليها مستقبلا”.

واضاف ان “تحليق طائرات الشينوك في سماء العاصمة قد يكشف عن مخطط تقوم به واشنطن لنقل معدات واجهزة سفارتها في بغداد الى موقع اخر قد يكون كردستان او قاعدة عين الاسد بعد توجهها نحو نصب منظومة باتريوت للدفاع الجوي وتوسيع مطار القاعدة لتكون مركز عمليات متكامل”.

واوضح ان “اميركا تستغل انشغال العراق بفيروس كورونا لتحديد اهدافها الجديدة ونقل معداتها الى مواقع اخرى بعيدة عن صواريخ المقاومة، من اجل تنفيذ مخططها الاجرامي في استهداف الشخصيات والرموز الوطنية وضمان ابتعادها عن النيران التي ستكون عبارة عن رد فعل على جرائمها المزمع ارتكابها”.