خلية الازمة: عقوبة مخترق الحظر الشروع بالقتل والبعض لم يراجع خشية الوصمة الاجتماعية

اكدت خلية الازمة، الثلاثاء، ان عقوبة مخترقي الحظر والتجمع وفق قانون العقوبات العراقي هي جريمة الشروع بالقتل، مبينة ان بعض المصابين لايراجعون المؤسسات الصحية خوفا من الوصمة الاجتماعية.

وقال عضو خلية الازمة حازم الجميلي في حديث صحفي ان “ العراق حتى الان من المتفوقين بنتائج مكافحة فيروس كورونا وبشهادة منظمة الصحة العالمية خاصة في تطبيق الاجراءات الاحترازية”.

واضاف ان “وضع العراق لازال امنا لكن بقاءه من عدمه يعتمد على التزام المواطن بحظر التجوال كون التعامل يجري مع فيروس ينتقل سريعا ومتغير”، مشيرا الى ان “تطبيق الحظر الفعلي بحاجة الى تعاون مع الجهات الساندة”.

واوضح ان “خرق الحظر والتجمع يعني تعريض حياة الاخرين للخطر والموت اذا تضاعفت الاصابة”، مبينا ان “كسر الحظر يعاقب وفق قانون العقوبات العراقي جريمة الشروع بالقتل”.

وافاد الجميلي ان “المخاوف تأتي من الذين لديهم اعراض الفيروس ومصابين ولم يراجعوا المؤسسات الصحية بسبب المخاوف من الوصمة الاجتماعية التي ينظر اليها البعض”.

وتابع ان “الوضع بحاجة الى توعية اوسع وتثقيف صحي تساند به جميع الجهات المجتمعية خاصة في مواقع التواصل ووسائل الاعلام”