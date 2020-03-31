نائب: الزرفي فشل بمنح الحلبوسي ست وزارات والاخير سيقف ضده

اكد عضو مجلس النواب باسم خزعل، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي فشل بمنح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ست وزارات لتمرير حكومته، فيما بين ان الحلبوسي سيقف بالضد من تمرير الزرفي داخل البرلمان.

وقال خزعل في تصريح صحفي ان “الزرفي يتحرك في الوقت الحالي لاقناع الكتل السياسية بتمرير حكومته ويقدم الكثير من المغريات لتحقيق ذلك”، لافتا الى ان “الزرفي لم ينجح باقناع الحلبوسي ومنحه ست وزارات يرغب بها لتمرير حكومته داخل البرلمان”.

واضاف ان “الزرفي غير قادر على منح الحلبوسي هذه الوزارات كون بعض الكتل ايضا تطالب بالحصول على الحقائب الوزارية”، مبينا ان “الحلبوسي سيقف بالضد من تمرير حكومة الزرفي لتقاطع المصالح فيما بينهما”.