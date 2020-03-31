الكشف عن مخطط امريكي لتمرير الزرفي باستخدام التهديد العسكري

كشف مصدر نيابي، الثلاثاء، عن مخطط امريكي جديد لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي عبر استخدام لغة التهديد العسكري.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان “الطيران الامريكي غير المرخص يحلق فوق مقرات الحشد الشعبي والقوات الامنية ببغداد والانبار وبابل وصلاح الدين هو مخطط امريكي يهدف للضغط على الكتل السياسية للقبول بالزرفي”، لافتا الى ان “امريكا تستخدم لغة التهديد العسكري كمحاولة لاقناع المعترضين على تمرير حكومة الزرفي”.

واضاف ان “امريكا راغبة بحصول الزرفي على منصب رئاسة الوزراء وتتحرك في الوقت الحالي على دعمه سياسيا”، مبينا ان “تولي الزرفي منصب رئاسة الوزراء يحقق لامريكا الحفاظ على مصالحها داخل العراق بعد انهيارها خلال العامين الماضيين”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي كشف، امس الاثنين، عن وجود طيران “غير مرخص به” بالقرب من مناطق عسكرية عراقية، محذرا من مغبة القيام بـ”أعمال حربية” مضادة مدانة وغير مرخص بها