نشر افواج من القوات الامنية على ثلاثة محاور بكربلاء ومنع اي زائر الدخول

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنه تم نشر افواج من القوات الامنية على ثلاثة محاور في كربلاء لتطبيق حظر التجوال، مبينا ان ذلك جاء تزامنا مع زيارة النصف من شعبان.

وقال المصدر انه "تم نشر افواج من الشرطة الأحادية والجيش والشرطة المحلية على ثلاث محاور رئيسية في كربلاء وفي البساتين لتطبيق حظر التجوال".

واضاف انه "سيتم معاقبة أي شخص يخترق حظر التجوال، ومنع أي زائر الدخول للمحافظة"، مشيرا الى ان "ذلك جاء بعد أقتراب زيارة النصف من شعبان"