نيوزلندا تختتم مهمتها وتسحب جنودها الـ 45 من معسكر التاجي في العراق

أعلن وزير الخارجية ونستون بيترز ووزير الدفاع رون مارك ، الاثنين ، أن افراد الجيش النيوزلندي الـ 45 عادوا الى بلادهم بعد انتهاء مهمتهم التدريبية في معسكر التاجي شمال بغداد طبقا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في حزيران من عام 2019 .

ونقل موقع سكوب في تقرير عن وزير الخارجية ونستون بيتر قوله “يسر نيوزيلندا جداً أنها أوفت بالتزامها تجاه الحكومة العراقية لتدريب قوات الأمن العراقية في التاجي. وقد تم إحراز تقدم كبير في احتواء التهديد من داعش ، ولضمان أن قوى الأمن الداخلي في وضع جيد لتحمل هذا الالتزام”.

واضاف ” منذ كانون الاول الماضي كان لدينا 45 عسكري في معسكر التاجي وقد غادر اولئك الافراد وقد وصل 28 فردا إلى نيوزيلندا الأسبوع الماضي وهم معزولون صحيا في قاعدة سلاح الجو الملكي و الباقي سيعود في وقت لاحق هذا الأسبوع”.

من جانبه قال وزير الدفاع رون مارك إن ” لدى نيوزيلندا حاليًا أربعة أفراد من قوات الدفاع النيوزيلندية في مقر التحالف في العراق والكويت ، وخمسة افراد دعم للعمليات في قطروقد تم تمديد التفويض لهذه الأدوار حتى حزيران 2022 “.