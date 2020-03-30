التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى إلى وزارة الدفاع

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، ان التحالف الدولي سلم مقره في نينوى إلى وزارة الدفاع.

وقالت القيادة في بيان انه "بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم الاثنين، إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر في قيادة عمليات نينوى الى القوات العراقية بعد انسحاب التحالف الدولي منه".

واضافت ان "ذلك جاء وفق التزام التحالف بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية".