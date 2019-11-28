عشيرة السادة الجابري تتبرأ من انتماء المدعو حسن الموسوي" اليها من ناحية النسب

اعلنت عشيرة "السادة الجابري" يوم الخميس عن عدم انتماء المدعو حسن الموسوي اليها والذي ظهر على الفضائيات متطاولا فيها على المرجعية الدينية في النجف

وقالت العشيرة في بيان اليوم انه "لا علاقه لعشيرة السادة الجابري بالمدعو (سيدحسن سلمان جابر )، والمعروف الان بآية الله العظمى (حسن الموسوي)".

يشار الى ان المدعو حسن الموسوي ما هو الا ضابط مخابرات في زمن الطاغية المقبور صدام التكريتي قام بالتحريض على المرجعية الدينية من مقر اقامته في اربيل