استهداف مركبتين للحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية بطائرات مجهولة

أفادت وسائل إعلام، الأحد، باستهداف طائرة مجهولة لمركبتين للحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية.

وذكرت قناة "الميادين"، ان "طائرة مسيرة مجهولة استهدفت سيارتين للواء 45 ب‍الحشد الشعبي في القائم عند الحدود السورية العراقية".

وأضافت أن" القصف أسفر عن استشهاد قائد ميداني في الحشد الشعبي".

من جانبها، أشارت القناة، إلى أن "إسرائيل أعلنت أن طائرة مسيرة قصفت سيارة للحشد الشعبي في القائم عند الحدود السورية العراقية".

وكانت عدة مواقع ومقرات الحشد الشعبي قد تم استهدافها في وقت سابق، في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أشار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى أن القصف كان مدبراً من الخارج.