القائد العام للقوات المسلحة يوجه القادة والآمرين بمواصلة العمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة

وجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاحد، القادة والآمرين بمواصلة العمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة، محذرا من خطر بث الإحباط في النفوس من خلال "الحملات المضللة".

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء حيا القوات العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها خلال جولته اليوم في عدد من المواقع العسكرية التي شملت قيادة عمليات الانبار ومقري قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي".

ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله، "لقد اطلقنا المرحلة الرابعة لعملية ارادة النصر لتطهير الاراضي من بقايا داعش وهي عمليات مهمة للغاية وان قواتنا التي حققت النصر وحررت المدن وقدمت التضحيات الغالية عليها ادامة الحركة والزخم والمبادرة والعمل الاستخباري ومباغتة العدو وعدم اعطائه اية فرصة لالتقاط انفاسه في ظل الإنسجام والتنسيق الذي يسود العلاقة بين مختلف الصنوف والتشكيلات في قواتنا المسلحة البطلة" .

واكد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة تمتين العلاقة بين قواتنا وأبناء شعبنا وهي العلاقة التي نعتز بها ونشدد على أهميتها والحفاظ عليها"، مشيرا الى ان "كل محاولات تمزيق شعبنا واثارة الفتن تحطمت امام تماسكه ووحدته وستتحطم مستقبلا".

وحذر عبد المهدي، من "خطر بث الإحباط في النفوس من خلال الحملات المضللة، ويجب ادراك ان الحرب النفسية نصف المعركة وان خلق حالة الإحباط لدى المواطنين لا تخدم الا العدو" .

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، القادة والآمرين في مختلف الصنوف بـ"مواصلة العمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة وتمكينها من اداء مهامها في تطهير ارضنا من الارهاب والدفاع عن العراق وسيادته".