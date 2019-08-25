السيد حسن نصر الله: الأميركيون يعملون على إحياء داعش الارهابي في العراق

اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، الأحد، الولايات المتحدة بالعمل على احياء تنظيم "داعش" في العراق من جديد، فيما اكد أن سوريا تسير بخطوات ثابتة نحو النصر النهائي.

وقال سماحة السيد نصر الله في كلمة له، إن "الأميركيين يعملون على إحياء داعش في العراق لأنه بعد طرده طالبت كتل نيابية عراقية بطرد الأميركيين"، منوها الى أنه "عندما يتعرض داعش في أفغانستان للحصار تساعده الطائرات الأميركية".

وأضاف سماحة السيد نصر الله، أن "قتالنا في المرحلة السابقة منع مشروع التقسيم في المنطقة"، مؤكدا بالقول "نحن ما زلنا موجودين على الحدود كبنية قتالية وعندما تدعو الحاجة يمكن أن يلتحق الآلاف بالجبهة".

وأشار سماحته الى أن "سوريا تسير بخطوات ثابتة نحو النصر النهائي وإدلب ستعود إلى الدولة السورية وكذلك شرق الفرات"، منوها الى أن "داعش بات بعيداً عن لبنان مئات الكيلومترات، ونشكر الجيش السوري والقوات الشعبية وإيران وكل من وقف معنا".