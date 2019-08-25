مفتش عام الداخلية يكشف عن علاقة تربط أحد المصارف بصالات الروليت في بغداد.. هربوا اموالا طائلة !

كشف مفتش عام وزارة الداخلية، جمال الاسدي، الاحد 25 أب 2019، عن تعاون احد المصارف مع صالات الروليت بتحويل الاموال لخارج العراق فيما كشف عن قيمتها.

وقال الاسدي في حديث صحفي إن "متابعة صالات الروليت موضوع نعمل عليه منذ فترة طويلة"، مبيناً: "تحقيقاتنا وعملنا منفرد بتحديد القاعات وأخذ الموافقات وتنفيذ العمليات وتحديد وقتها".

واضاف أن "مفتشية الداخلية استحصلت جميع الموافقات الاصولية والقضائية قبل تنفيذ عمليتها الاخيرة"، مشيراً الى أن "التحقيق واخذ الافادات من الموقوفين مستمر".

وتابع: "من بين الافادات التي حصلنا عليها اعتراف أحد المقبوض عليهم بالتعاون مع مصرف وتحويل مبالغ بحدود 400 و500 ألف دولار اسبوعيا الى خارج العراق".

واشار الى ان "الافادات كشفت ان العاملات الموجودات في صالات الروليت غير حاصلات على الموافقات الرسمية للدخول الى العراق وتفاصيل كثيرة".

وبين ان "عدد الموقوفين بلغ بحدود 240 موقوفاً"، مؤكداً أن "ضبط ايفاداتهم يحتاج الى وقت طويل".

وكان المكتب العام لمفتشية الداخلية، قد أعلن الجمعة (23 آب 2019)، اغلاق صالات روليت وقمار في بغداد، وإلقاء القبض على العشرات من مرتاديها.

وقال المكتب في بيان إن "مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية، القت القبض على 140 شخصا من مرتادي صالات القمار والروليت والعاملين فيها في العاصمة بغداد بضمنهم 17 سيدة من جنسيات اجنبية وضباط ومنتسبين في أجهزة أمنية مختلفة".

وأضاف البيان أن "المفرزة الخاصة بالمفتش العام، اغلقت بأمر قضائي قاعتين للروليت والقمار مجاورتين لفندقين كبيرين في بغداد"،

مبينا أن "المفرزة التفتيشية الخاصة، نظمت محضر ضبط أصولي بآلات وأدوات القمار المستخدمة في لعبة القمار والروليت في أحد قاعات الفندق".