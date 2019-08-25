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العمليات المشتركة تعلن نتائج عملية إرادة النصر في مرحلتها الرابعة


اصدر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ق خ الركن عبد الامير رشيد يار الله، اليوم الاحد، بيانا اعلن خلاله نتائج عملية إرادة النصر العسكرية في مرحلتها الرابعة.

وقال يار الله في بيان نقلته خلية الإعلام الأمني إن القوات الأمنية المشاركة في عملية إرادة النصر في مرحلتها الرابعة انطلقت بواجباتها المكلفة بها في يومها الثاني من هذه العملية، وقد كانت نتائجها لليوم الأول وضمن المحور الأول الذي كان فيه لواء المشاة ٢٩ من تدمير ٣ أوكار وتفجير ٥عبوات ناسفه وتفتيش مناطق "مرقاب الخبازقصر عامجمعمل محي_كارة زعزوع". 

اما المحور الثاني الذي كانت فيه قوات مقر الفرقة السابعة، أوضح يار الله، أن القوات تمكنت من تدمير ٤ أوكار ، وقد تم تفتيش مناطق " الكشيتيام الكصروادي حوران".

وبحسب يار الله فأن قوات لواء المشاة ٢٨ كانت في المحور الثالث، وتمكنت من تدمير ٥ أوكار وتفجير ٣ عبوات ناسفة وتدمير نفقين، كما تم تفتيش "مخازن حديثهالمدهممحطة قطار عنهام الوز_H1وادي حوران".

اما المحور الرابع الذي كانت فيه قوة من فرقة المشاة الثامنة، اشار يار الله الى أنها دمرت ٣ أوكار وجرى تفتيش مناطق" H1_عكلة البوشهاب_غابة المناخ _غدير المعنى" وصولا الى منطقة شعيب الضايع".

كما كانت في المحور الخامس قوة من الحشد الشعبي وتمكنت من قتل إرهابيين إثنين والقاء القبض على ٤ من عناصر داعش في حين ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم، وتم تفتيش " غابة السلوموادي مديسيسالحلكوم "وكانت التضحيات اثناء الاشتباك جرح احد منتسبي الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات الجزيرة، بحسب البيان.

واوضح بيان نائب قائد العمليات المشتركة، أن قيادة عمليات الأنبار، زودت خلال هذه العملية، طيران التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، وجهت خلالها ضربة جوية، أسفرت عن قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر، فضلا عن مستودع للارزاق غربي منطقة سليجة. 

واشار في ختام البيان الى ان القوات الأمنية المشتركة في هذه العملية مازالت مستمرة بهذا الواجب. 

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