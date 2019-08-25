خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن القصف في داقوق

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاحد، بيانا بشأن القصف في قضاء داقوق امس.

وقالت الخلية في بيان ان "عصابات داعش الإرهابية اقدمت مساء يوم أمس على عمل إجرامي بعد أن قامت بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف RBG7 والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء داقوق قرب مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في محافظة كركوك، ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي".

واضافت ان "ذلك ادى الى استشهاد ستة اشخاص واصابة تسعة آخرين بجروح".

وافاد مصدر امني، امس الاحد، بان عددا من المواطنين اصيبوا اثر سقوط قذائف هاون على قرية في قضاء داقوق.