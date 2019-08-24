ذي قار: القبض على متهمين يتاجران بالمواد المخدرة

أعلنت شعبة مكافحة المخدرات في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بمتاجرة المواد المخدرة بإحدى احياء المدينة.

وذكرت الشعبة في بيان صحفي ان "عناصرها الأمنية تمكنت من استدراج مهتمين اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة"، مضيفة "حيث أسفرت المتابعة الجادة من إلقاء القبض على كل من المتهم ( أ . خ . ح ) البالغ من العمر 28 عام يسكن الناصرية محلة الشرقية والمتهم ( ح . ج . ع ) البالغ من العمر 19 عام يسكن الناصرية الحي العسكري وضبط بمنزل المتهم الأول( 290 ) قرص مخدر مختلف الآنواع".

وأشارت الى انه "تم تدوين أقوالهما بالاعتراف قضائيا وجرى توقيفهما استنادا لإحكام المادة( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".