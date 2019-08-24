الاستخبارات العسكرية تعتقل ارهابيين اثنين في كركوك

اعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، أثنين من الإرهابيين المسؤولين عن تجهيز المضافات في كركوك.

وقالت الاستخبارات في بيان إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وبالتعاون مع فوج المهمات الاول لواء المهمات التابع للمديرية من إلقاء القبض على أثنين من الإرهابيين في منطقتي القاسم وواحد حزيران في كركوك".

واضافت ان "هذين هما من المسؤولين عن تجهيز المضافات الخاصة بالدواعش في مناطق أطراف كركوك ولديهم ارتباطات بالمفارز العسكرية لتلك العصابات ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".