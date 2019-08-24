الخارجية العراقية توضح سبب استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي

أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، ان استدعاء القائم بالأعمال الأميركي جاء للتأكيد بأنه يجب الالتزام بالشراكة الاستراتيجية وعدم إدخال العراق في كل ما يزعزع استقراره وأمنه

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن "استعمال مفردة استدعى في الخبر الذي نُشر عبر الحسابات الرسمية للوزارة يوم أمس والخاص باستدعاء القائم بالأعمال الاميركية في السفارة الأميركية، جاءت مقصودة ونعنيها، وكنّا نحملُ موقفاً محدداً وأوصلناه".

وأشار الدكتور أحمدالصحاف في بيان، إلى أن هذا الموقف يتلخص "بأن الشراكة تستدعي تبادل المواقف والإحاطات في كل ما من شأنه أن ينعكس على مصالحنا المشتركة وحيث استجدت أحداث لها انعكاسات على بنية الأمن الوطني العراقي في ظل منطقة تشهد اضطرابا".

وشدد على ان "رؤيتنا لمصلحة العراق ضمن السياسة الخارجية تتطلب النظر الى الاولويات الواقعية للبلاد وفي مقدمتها تكريس مكتسبات العراق طيلة سنوات مضت وأخذنا لأدوار ممكنة وحقيقية ضمن نسق دعم التوازن والاستقرار في المنطقة."

وأضاف أن "رؤيتنا كانت بضرورة الالتزام بمسارات أوضح للشراكة الاستراتيجية وعدم إدخال العراق في كل ما يزعزع استقراره وأمنه، وتتجلى هذه الرؤية بضرورة تبادل كافة المعلومات اللازمة".