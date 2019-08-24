الأخبار

الشيخ قيس الخزعلي مغردا على تفجير المسيب: اصحاب الخطاب الطائفي يتحملون المسؤولية


حمّل زعيم حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت، ما سماهم "اصحاب الخطاب الطائفي" مسؤولية تفجير المسيب، محذرهم بالقول "دماء العراقيين ليست رخيصة واذا اردتم فعل ذلك سنوقفكم عند حدكم".

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر  إن "أصحاب الخطاب الطائفي يتحملون مسؤولية تفجير المسيب الاخير او التفجيرات التي ستحدث ونطالب القضاء ان يقوم بواجبه في معاقبتهم".

وأضاف الخزعلي، "اما كلامنا اليهم فنقول.. لا تذهبوا بعيدا واعلموا ان دماء العراقيين ليست رخيصة حتى تتاجروا بها وليست لعبة بايديكم واذا اردتم فعل ذلك فلن نسمح لكم وسنوقفكم عند حدكم".

وشهد قضاء المسيب بمحافظة بابل في وقت سابق من امس الجمعة انفجار دراجة نارية، ما ادى الى سقوط 39 مصابا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الوقف السني يرفع دعوى قضائية ضد موديل صورت في جامع النداء
العتبة الحسينية تصدر بيان رسمي بشأن العمل ونسبة الإنجاز في مطار كربلاء الدولي
الشرطة المجتمعية تنتشر في العديد من المولات ببغداد للحد من حالات التحرش
رئيس الجمهورية: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة
تفكيك صاروخين ورمانات هجومية قرب جسر في بغداد
الشيخ قيس الخزعلي مغردا على تفجير المسيب: اصحاب الخطاب الطائفي يتحملون المسؤولية
نائب يكشف عن توجه لالغاء قيادات العمليات العسكرية ومسؤول عسكري يحذر
سماحة المرجع الحكيم يوجه طلبة الجامعات العراقية باستثمار الفرص لبناء مستقبلهم وترجمتها بمزيد من التوادد والتواصل والاحترام بما يحقق التعايش السلمي، والابتعاد عن الفرقة والاختلاف والتنازع
نائب يحمل "سياسيين طائفيين" مسؤولية تفجير المسيب
شرطة البصرة تشيّع ضابطاً ومنتسباً استشهدا بعملية اعتقال تاجر مخدرات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.43
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 322.58
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.28
دولار امريكي 1176.47
ريال يمني 4.69
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك