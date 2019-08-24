الشيخ قيس الخزعلي مغردا على تفجير المسيب: اصحاب الخطاب الطائفي يتحملون المسؤولية

حمّل زعيم حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت، ما سماهم "اصحاب الخطاب الطائفي" مسؤولية تفجير المسيب، محذرهم بالقول "دماء العراقيين ليست رخيصة واذا اردتم فعل ذلك سنوقفكم عند حدكم".

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر إن "أصحاب الخطاب الطائفي يتحملون مسؤولية تفجير المسيب الاخير او التفجيرات التي ستحدث ونطالب القضاء ان يقوم بواجبه في معاقبتهم".

وأضاف الخزعلي، "اما كلامنا اليهم فنقول.. لا تذهبوا بعيدا واعلموا ان دماء العراقيين ليست رخيصة حتى تتاجروا بها وليست لعبة بايديكم واذا اردتم فعل ذلك فلن نسمح لكم وسنوقفكم عند حدكم".

وشهد قضاء المسيب بمحافظة بابل في وقت سابق من امس الجمعة انفجار دراجة نارية، ما ادى الى سقوط 39 مصابا.