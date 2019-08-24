نائب يكشف عن توجه لالغاء قيادات العمليات العسكرية ومسؤول عسكري يحذر

كشف نائب في البرلمان، عن توجه برلماني لالغاء قيادات العمليات العسكرية خلال فصله التشريعي الجديد، فيما حذر مسؤولي عسكري من الاقدام على ذلك.

وقال النائب في تصريح له ان "هناك توجه جدي من قِبل كتل سياسية مختلفة سهدف الى طرح مشروع إلغاء قيادات العمليات العسكرية، والتصويت عليه في البرلمان خلال فصله التشريعي الجديد الشهر المقبل"، مبينا ان "الحراك يهدف لإلغاء قيادات العمليات بشكل كامل، وتحويلها إلى قيادات مناطقية، مثل قيادة الوسط والجنوب والشمال".

واضاف ان "قيادات العمليات الحالية باتت حلقة زائدة، ومصدر هدر مالي وتعدد قرارات وتداخل صلاحيات، بالإضافة إلى عدم وجود قانون خاص بها".

فيما حذر مسؤول عسكري ان "هناك نوايا مقلقة من إلغاء هذه القيادات في هذا الوقت تحديداً، لكون جميع التوجيهات والموافقات تنحصر بشخص قائد العمليات أو نائبه، وهي بالتالي تفرض نفسها، وتعارض الكثير من محاولات فرض الرأي".