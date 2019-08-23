تظاهرة شرقي الانبار تندد بالضربات الحربية والجوية ضد الحشد الشعبي

أفاد مصدر محلي في محافظة الانبار، الجمعة، بخروج مظاهرات شرقي مدينة الرمادي تندد بالضربات الحربية والجوية ضد الحشد الشعبي.

وقال المصدر إن "عشرات المواطنين تظاهروا، اليوم، في منطقة كصيبة شرقي مدينة الرمادي تنديداً بالضربات الحربية والجوية ضد الحشد الشعبي".

وأضاف أن "المتظاهرين رفعوا لافتات أكدوا فيها بان اهالي الانبار جنباً إلى جنب مع الحشد الشعبي ضد الهجمة الصهيوأمريكية".

وتعرضت مخازن الأسلحة والعتاد التابعة للحشد الشعبي مؤخراً إلى "هجمات" بطائرات مسيرة تسببت بانفجارات كبيرة بداخلها، بحسب هيئة الحشد الشعبي.