محافظ ذي قار يقاضي مشعان الجبوري بتهمة القذف بحق العراقيات

وجه محافظ ذي قار عادل الدخيلي القسم القانوني لديوان المحافظة برفع دعوى قضائية عبر الإدعاء العام ضد النائب السابق مشعان الجبوري بتهمة القذف بحق العراقيات وأبناء المحافظة، مديناً التصريحات التلفزيونية "غير اللائقة" التي تفوه بها الجبوري .

وقال الدخيلي في بيان إن القسم القانوني في ديوان المحافظة سيرفع دعوى جزائية وفق احكام المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ضد النائب السابق مشعان الجبوري، كونه ارتكب جريمة قذف بحق العراقيات وابناء محافظة ذي قار " .

وأدان محافظ ذي قار التصريحات غير اللائقة التي أدلى بها الجبوري ، عاداً ما تحدث به جريمة يجب عدم الوقوف عندها، معرباً عن ثقته بالقضاء العراقي لردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على الآخرين وإيقاف مثل تلك التصرفات اللامسؤولة.