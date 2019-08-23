مكافحة المتفجرات تعلن ضبط سيارة بداخلها اكثر من مليار دينار قادمة من الفلوجة لبغداد

تمكنت مكافحة المتفجرات، الخميس، من ضبط سيارة بداخلها اكثر من مليار دينار قادمة من الفلوجة لبغداد.

وقال مصدر في مكافحة المتفجرات إن "مفارز مكافحة المتفجرات ضبطت عجلة مدنية قادمة من الفلوجة الى بغداد بداخلها مبلغ قدره مليار وخمسة ملايين دينار عراقي ضمن سيطرة الصقور".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تسليم الشخص مع المبلغ الى احدى المراكز الامنية لغرض اجراء اللازم، ولم يتبين اذا كانت المبالغ مسروقة او مهربة او مزورة".