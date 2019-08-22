مذكرة تفاهم عراقية بريطانية في مجال الأمن والدفاع

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن حكومتي العراق وبريطانيا وقعتا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم من بنود عدة في مجال الأمن والدفاع، تضم التعاون بين بغداد ولندن في مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، وقع اليوم مذكرة تفاهم في مجال الأمن والدفاع مع نظيره البريطاني، بن والاس، بمقر وزارة الدفاع البريطانية في لندن".

وأوضح البيان أن "التوقيع جاء خلال زيارة الوزير التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة البريطانية بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره البريطاني، ضمن خطوة لتطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث تعتبر بريطانيا شريكا مهما بالنسبة للعراق في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب".

من جهتها، نقلت وزارة الدفاع البريطانية عن بن والاس قوله، أثناء استقباله لنظيره العراقي: "المهمة التي ينفذها عسكريونا في العراق حيوية تماما. فعلاوة على أننا نجعل شريكا دوليا هاما أكثر اعتمادا على نفسه في المستقبل، فإننا نجعل أيضا شوارعنا أكثر أمنا، وذلك عبر منع انتشار أيديولوجيا داعش الشريرة".

وتابع: "مع ذلك فلا تساورنا أي أوهام، إذ أننا ندرك تماما أن التهديد الذي يمثله داعش والقاعدة لا يزال واردا"، مضيفا أن المذكرة الموقعة بين لندن وبغداد هي "إشارة إلى تمسكنا بالوقوف جنبا إلى جنب مع العراق حتى يتلاشى هذا الخطر، وكذلك من أجل بناء علاقات بعيدة الأمد في مجال الدفاع".

وفي العراق حاليا نحو 500 عسكري بريطاني يقومون بتدريب القوات العراقية على محاربة فلول تنظيم "داعش" وأفراد تنظيمات إرهابية أخرى.

وبحسب الوزارة البريطانية، تركز المذكرة على التدريب العسكري، بالإضافة إلى برنامج التعاون بين لندن وقوات الأمن العراقية في تطوير أجهزة استخباراتية خاصة بها.