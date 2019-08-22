عاجل : ابطال الحشد الشعبي يعلنون استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر له في حزام بغداد
الأخبار

صحيفة بريطانية تقول ان الارهابي البغدادي وضع "داعش" تحت إمرة ضابط سابق بجيش صدام


تناولت صحيفة "التايمز" البريطانية، الخميس، تقريراً يفيد باختيار زعيم تنظيم "داعش" الارهابي المجرم أبوبكر البغدادي ضابطاً سابقاً بجيش صدام حسين كخليفة له.

وقالت الصحيفة إن البغدادي اختار الضابط السابق عبدالله قرداش لينوب عنه في إدارة شؤون التنظيم الارهابي، مما يزيد من التكهنات حول حالة البغدادي الصحية.

وقالت الصحيفة، في تقرير بعنوان "البغدادي المريض يضع تنظيم داعش تحت إمرة "الأستاذ"، إن البغدادي سلم إدارة الشؤون اليومية للتنظيم لمساعده عبد الله قرداش، المعروف بلقب "الأستاذ"، وهو ضابط سابق في جيش صدام حسين بزغ نجمه في التنظيمات الارهابية بعد سقوط صدام عام 2003.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الأمريكية اعتقلت كلاً من البغدادي، 48 عاماً، وقرداش، وعمره غير معلوم، عام 2003 لصلاتهما بتنظيم القاعدة الارهابي، واعتقلا معاً في البصرة، حيث يعتقد أن البغدادي استغل قدراته كـ"داعية" وتمكن من تجنيد المئات من السجناء لتنظيمه المتطرف، وكون ما سماه بـ"دولة الخلافة". وبحسب الصحيفة، فإن قرداش أصبح مقرباً من البغدادي منذ ذلك الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى خطبة البغدادي الأولى، من مسجد النوري في الموصل عام 2014، والتي أعلن من خلالها مولد "خلافته".

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن البغدادي اختار خليفة له ليتولي إعادة بناء التنظيم بينما يتولى البغدادي ذاته تجديد خطاب التنظيم ليجتذب المجندين، كما كان يجذبهم في بداياته.

وقال فاضل أبو رغيف، وهو محلل أمني سابق مع الحكومة العراقية، للصحيفة، إن "البغدادي لن يتخلى عن منصبه، فقد أعطى قرداش مهمة محددة تتعلق بالمهمات اللوجستية والحركة".

وأضاف أبو رغيف، "توجد ثلاثة أسباب مرجحة لاختيار البغدادي لزعيم آخر داخل التنظيم: سد الثغرات في التنظيم، وللاتحاد مع قرداش الذي يحظى بشعبية وسط أعضاء التنظيم، وتحضيره لزعامة التنظيم في مرحلة لاحقة في المستقبل".

ويقول تقرير الصحيفة إن قوات الأمن في المنطقة حذرت من أن الخلايا المتبقية في تنظيم "داعش" ما زالت منظمة بدرجة تكفي لشن هجمات واستغلال أي فراغ للسلطة.

يذكر أنه قبل ترقيته، كان قرداش يعتبر من كبار "المشرعين" في التنظيم، وهو معروف بغلاظته السياسية، ولذا لقبوه داخل التنظيم بـ"الأستاذ". كما كان مقرباً من الارهابي المقبور أبو علاء العفري، النائب السابق للبغدادي الذي قتل في غارة أمريكية في مارس 2016.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كتائب حزب الله تحمل الأمريكان مسؤولية ما جرى من استهداف للمواقع العسكرية وتتوعد برد قاصم
مذكرة تفاهم عراقية بريطانية في مجال الأمن والدفاع
صحيفة بريطانية تقول ان الارهابي البغدادي وضع "داعش" تحت إمرة ضابط سابق بجيش صدام
التعليم تحدد موعد اطلاق استمارة القبول المركزي
ابطال الحشد الشعبي يعلنون استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر له في حزام بغداد
مصدر: قانون التجنيد الالزامي يحتاج لعامين او اكثر لتطبيقه اذا اقر بالبرلمان
الأطاحة بزعيم عصابة "ابو تراچي " في البصرة
قيادة الشرطة الاتحادية تنفي تعيين قائد جديد لها
سخرية من مديرة صحة الديوانية بعد قصها لشريط افتتاح مصعد كان معطلا
خلال محاولتها بيع فتاة.. القبض على متهمة تتاجر بالبشر شرقي بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك