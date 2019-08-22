التعليم تحدد موعد اطلاق استمارة القبول المركزي

اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، الخميس، عن موعد اطلاق استمارة القبول المركزي في الكليات والمعاهد، فيما اشارت الى ان العام الـدراسـي 2019 ـ 2020 سيشهد تطبيق نظام المقررات الساعات الدراسية.

وقــال المتحدث الاعـلامـي بـاسـم الـــوزارة سعد صـاحـب فـي تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، ان "وزارتـــه ممثلة بــدائــرة الــدراســات والتخطيط والمتابعة شكلت لجانا عدة مع قسم القبول المركزي والهيئة العراقية للحاسبات لاكمال متطلبات اطلاق استمارة القبول الالكتروني في الاول مـن ايلول المقـبل لاســتــيــعــاب مخرجات وزارة التربية بجميع التخصصات منها التطبيقي والاحيائي والادبــي والفروع المــهــنــيــة الــصــنــاعــي والـــــزراعـــــي والـــتـــجـــاري والتطبيقي".

وذكر ان "الــلــجــان المـتـخـصـصـة كــثــفــت من اعمالها بهدف اكمال اجـراءات الاستحداثات الـتـي ستطرأ على بعض الكليات والاقـسـام بهدف خلق مساحة واسعة لحرية الطالب في اختيار ومواكبة التطور الحاصل في اضافة اقسام تتناغم وتنسجم مع سوق العمل وفقا للمتطلبات والرؤى العلمية".

وافـــصـــح صـــاحـــب ان "الـــعـــام الـــدراســـي 2019 – 2020 سـيـشـهـد تــدشــين نـظـام المـــقـــررات ابـــتـــداء مــن المــرحــلــة الاولــــــى، الــذي يـعـد مــن الانــظــمــة المـعـتـمـدة دولــيــا فــي اغلب الـجـامـعـات الـعـالمـيـة الـرصينة بهدف معرفة الطلبة بالساعات المحددة للدراسة ضمن كل مرحلة، علاوة على تحديد عدد من المواد الـدراسـيـة الـداخـلـة ضمن المنهاج المـقـرر، الى جـانـب اتـاحـة الـفـرصـة للطلبة بـاكـمـال المــواد الدراسية والحضور خلال الساعات المقررة خـلال اشهر السنة بغض النظر عن العطلة النهائية. ونــوه بــأن النظام سيحدث انتقالة علمية بهدف تطوير الجانب المعرفي لينسجم ويواكب اخر المستجدات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت المتمثلة ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت المعاصرة والمقرر اﻟــﺪراﺳــﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ المعرفة ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮاﺗﺒﻲ".

ﻳـــﺸـــﺎر اﻟــــﻰ ان ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟـــــــﻮزارة ﻣــﺤــﺴــﻦ اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﺠـــﻲ، ﻛــــﺎن ﻗـــﺪ اﻛــــﺪ ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ان ﻧﻈﺎم المقررات اﻟﺪراﺳﻲ ﺳــﻴــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻘـــﺮرات اﺧــﺘــﻴــﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ واﺧﺮى اﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻠﺠﺎن المختصة ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ، اذ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮاﻗﻊ 132 وﺣــﺪة ﺳﺎﻋﺔ دراﺳــﻴــﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق دراﺳﺘﻬﺎ ارﺑــــﻊ ﺳـــﻨـــﻮات، اﻣـــﺎ اﻟــﻜــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻲ دراﺳــﺘــﻬــﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺗﺸﻤﻞ ﻛﻠﻴﺎت ﻃﺐ اﻻﺳﻨﺎن واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ، ﻓــﺤــﺪدت ﺑـــ 180 وﺣـــﺪة، ﻓــﻲ وﻗﺖ ﺣــﺪدت ﻓﻴﻪ 205 ﺳــﺎﻋــﺎت دراﺳــﻴــﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻜﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟــﺒــﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس ﻓﻴﻬﺎ لمدة ﺳــﺖ ﺳــﻨــﻮات اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻠﻴﺎت اﻟــﻄــﺐ، اﻣﺎ المعاهد اﻟﺘﻲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎن، ﻓﺨﺼﺼﺖ ﻟﻬﺎ 72 وﺣﺪة.