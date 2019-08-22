الأطاحة بزعيم عصابة "ابو تراچي " في البصرة

كشف مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن الإطاحة بزعيم واحدة من "أخطر" عصابات المخدرات والدعارة في المحافظة، يُعرف بـ"أبو تراچي" خلال عملية أمنية "نوعية".

وقال المصدر إن "منتسبي مركز شرطة العرب نفذوا عملية نوعية وكمين محكم أطاحوا من خلاله بزعيم واحدة من كبار العصابات المختصة بالدعارة وتجارة المخدرات في البصرة، ويُعرف بـ(ابو تراچي) واسمه (ع ش ج) مع اثنين معاونيه، وهم كل من من (ص ص م ) الملقب بـ(بني)، و(ع ح ع)".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "هؤلاء المجرمين اعتقلوا بينما كانوا يستقلون عجلة رباعية الدفع مظللة، يستخدمها (ابو تراچي) للتجوال والتنقل بين مناطق البصرة رغم صدور أوامر قبض بحقه"