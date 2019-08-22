سخرية من مديرة صحة الديوانية بعد قصها لشريط افتتاح مصعد كان معطلا

سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، من قيام مديرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي بقص شريط مصعد كان معطل.

واعتبر الناشطون، ان"اصلاح مصعد مستشفى الديوانية، لا يتطلب القيام بحفلة وقص شريط".

وقالت الناشطة اعتدال الميالي: "إفتتاح مصعد مستشفى الديوانية العام من قبل مديرة دائرة الصحة في المحافظة.....كللللللوووووش..ولله انجاز".

وقال ازهر الجنابي، ان"الحكومة حتلو تنجزلها مرحاض هم تسويلة افتتاحية وقص شريط ومناسبة وتصوير وو..!!اليوم مديرة رئاسة الصحة تفتتح المصعد الجديد في مستشفى الديوانية التعليمي".

واشار الناشطون الى، ان"قيام المديرة بقص شريط لمصعد كان معطلا يدل على حالة النقص التي يعانيها المسؤول العراقي"