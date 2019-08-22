خلال محاولتها بيع فتاة.. القبض على متهمة تتاجر بالبشر شرقي بغداد

أفادت وزارة الداخلية، الخميس، بإلقاء القبض على متهمة تتاجر بالبشر خلال محاولتها بيع فتاة شرقي العاصمة بغداد.

وقال الناطق بإسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على احدى المتهمات التي تقوم بالمتاجرة بالبشر".

وأضاف معن، ان "المتهمة القي القبض عليها شرقي العاصمة بغداد، وبالجرم المشهود إثناء محاولتها بيع احدى الفتيات"، مؤكداً "تدوين أقول المتهمة وإحالتها للقضاء"