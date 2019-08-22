جنايات الكرخ تقضي بالحبس 4 سنوات لمدان بابتزاز فتاة عبر التواصل الاجتماعي

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الخميس، حكماً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مدان اقدم على "ابتزاز" فتاة وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدان قام بابتزاز فتاة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي أو دفع مبالغ مالية".

وأضاف البيان، أن "المدان قام باخذ مخشلات ذهبية من المشتكية مقابل المبالغ المالية ليقوم بعد ذلك بتكرار ابتزازه لها ما دفع المشتكية للجوء الى القضاء"، مبيناً أن "المحكمة أصدرت قرارها القاضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق المدان وفقاً لأحكام المادة 430/1 من قانون العقوبات".