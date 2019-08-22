ضبط نقيب بأحد مراكز بغداد متلبساً بمساومة منتسب بمبلغ 5000 دولار

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، ضبط ضابط برتبة نقيب منسوب الى أحد مراكز الشرطة ببغداد متلبس بقضية ابتزاز منتسب بمبلغ 5000 دولار لقاء اخفاء دعوى قضائية ضده.

واضافت المفتشية في بيان ، إن "الضبط جاء على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة مفادها تورط نقيب شرطة بعمليات ابتزاز وفساد اداري ومالي تتمثل باخفاء دعاوى قضائية وتأخير حسمها ومتابعتها مع القضاة المختصين بغية مساومة وابتزاز أصحابها بالمال".

واضافت المفتشية، أن "الأمر دعا المفتش العام الى تكليف قسم التحقيق التابع لمديرية القانونية والتحقيقات في مكتبه الى متابعة القضية واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها بالتنسيق مع القضاة الاختصاصيين".

وتابعت المفتشية، "واثر تأكد صحة المعلومات من قبل قسم التحقيقات أصدر قاضي تحقيق محكمة الرصافة أمره وفق القرار 160 لسنة 1983 بالقبض على النقيب، وقد تم توقيف المتهم وتدوين أقواله واعترافه بالجريمة وعرضه على القاضي المختص الذي قرر توقيفه وفق القرار أعلاه للتحقيق معه، ولا زالت الاجراءات القانونية والتحقيقات مستمرة معه لحين البت بقضيته من قبل القضاء".